Anasayfa Video Galeriler Gündem Tren, hayvan yüklü tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var Tren, hayvan yüklü tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 16:05 Muş'ta hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü tıra trenin çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bce8a3ff1ae351be0bbae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da takıntılı aşık dehşeti! İngilizce öğretmenini öldürdü AK Parti'nin İBB adayı Kurum'dan CHP'li seçmene ''Gönül Sözleşmesi'' çağrısı Türkiye’nin ilk AVM’siydi, şimdi in cin top oynuyor Tren bileti bulmak neredeyse imkânsız hale geldi Yüzsüz telefon dolandırıcısından polise ilginç soru İzmir’de bin 383 düzensiz göçmen yakalandı, 25 organizatör tutuklandı Kiloları nedeniyle hedef alınan diyetisyen isyan etti Fiyatıyla altını bile solladı! Adedi 100 TL'ye satılıyor! Milyonlarca dolar değerinde... 42 tarihi eser daha yurda döndü