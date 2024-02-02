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  4. Tren, hayvan yüklü tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

Tren, hayvan yüklü tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

Muş'ta hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü tıra trenin çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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