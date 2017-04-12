  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Nisan 2017 13:20

Trende bomba ihbarı: Yolcular tahliye edildi

İzmir’de, Aliağa-Cumaovası seferini yapan şehir içi banliyo treni, gelen bomba ihbarı üzerine Torbalı ilçesinde durdurularak boşaltıldı.

Video Galeri
Komplo teorilerine akademik bakış
Komplo teorilerine akademik bakış
Video Galeri
Konuşma engelli öğrenciye yapılan şaka hastanede bitti
Konuşma engelli öğrenciye yapılan şaka hastanede bitti
Video Galeri
4 askerin şehit olduğu gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı
4 askerin şehit olduğu gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
İşte kaza yapan balon pilotunun ifadesi...
İşte kaza yapan balon pilotunun ifadesi...
Video Galeri
Beyoğlunda yangın!
Beyoğlunda yangın!
Video Galeri
Ölüm anne ve iki kızını teğet geçti! O anlar kamerada
Ölüm anne ve iki kızını teğet geçti! O anlar kamerada