Anasayfa Video Galeriler Gündem Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti 03 Kasım 2024 Pazar Saat: 11:10 Güncelleme: 03 Kasım 2024 Pazar 11:10 Avusturya'da TikTok için hareket halindeki trenin üzerinde video çeken 4 gençten biri feci şekilde hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672730065afd1aba0c08f743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile sobelendi; Icardi bu sefer affetmedi 46. İstanbul Maratonu'nda şampiyonlar belli oldu Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu Motokuryeye ''siparişi geç getirdin'' dayağı Dubai çikolatasına İzmir'den rakip çıktı FETÖ firarisi eski komiser gizli bölmede yakalandı İstanbul'da feci kaza: 1 polis şehit oldu Hatay'da evlere sıçrayan orman yangını kontrol altında Malatya'da gece yarısı korkutan deprem