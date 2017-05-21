CANLI MAÇ BAŞAKŞEHİR TRABZON'DA ZİRVEDEN KOPTU !
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  3. 21 Mayıs 2017 21:15

Trenle fotoğraf çekinmek isterken canlarından oluyorlardı

Eskişehir’de, yük trenin üstüne fotoğraf çekinmek için çıkan genç kız elektrik akımına kapılarak ağır, onu kurtarmaya çalışan arkadaşı ise hafif şekilde yaralandı.

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