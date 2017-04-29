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  3. 29 Nisan 2017 19:15

Trenle tarihe nostaljik yolculuk

Elazığ’da “Harput-Palu Kültür Yolu Tren Yolculuğu” etkinliği kapsamında yaklaşık bin 500 kişi trenle Palu’ya giderek tarihi mekanları gezdi.

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Kına gecesine giden gelin kaza yaptı
Kına gecesine giden gelin kaza yaptı
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Çorumda köy yangını
Çorumda köy yangını
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Samsundaki caminin çökme anı kamerada
Samsundaki caminin çökme anı kamerada
Video Galeri
Samsunda cami inşaatı çöktü
Samsunda cami inşaatı çöktü
Video Galeri
Ercişte yavru köpek kurtarma operasyonu
Ercişte yavru köpek kurtarma operasyonu
Video Galeri
Mektebim Okulları Karsa iki okul kazandırıyor
Mektebim Okulları Karsa iki okul kazandırıyor