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  4. Tribün çöktü: 200 yaralı var! Kabus anları kamerada

Tribün çöktü: 200 yaralı var! Kabus anları kamerada

Hindistan'ın Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5'i ağır toplam 200 kişi yaralandı.

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