Anasayfa Video Galeriler Gündem Tribün çöktü: 200 yaralı var! Kabus anları kamerada Tribün çöktü: 200 yaralı var! Kabus anları kamerada 20 Mart 2022 Pazar Saat: 22:35 Hindistan'ın Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5'i ağır toplam 200 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623781fa9edc95536f4f48e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukraynalı sivillerin Rus askerlerini püskürtme anı olay oldu Erdoğan'ın katıldığı açılışta; Türkiye'nin acı tablosu ortaya çıktı! Tramvayda yolcudan yer isteyen köpek sosyal medyayı salladı Asfalt ağladı! TOGG'un bir de karlı yollardaki performansını görün Fethiye'de ormanlık alanda yangın Rusya'nın ceset konvoyu görüntülendi İstanbul'da yürekleri ısıtan diyalog: Saniye teyzenin tüm patiklerini satın aldı Rusya'da şoke eden görüntüler: Askerlik şubesine molotof kokteylli saldırı Esrarla yakalanan güzellik uzmanından şoke eden sözler