Tribün liderinden Hataysporlulara şok sözler: ''Allah size depremi bilerek verdi!''

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor-Sakaryaspor maçında Mersin tribün lideri olduğu öğrenilen M.T.'nin Hataysporlulara, 'Allah size depremi bilerek verdi' diye bağırıp küfür ettiği anlar kameralara yansıdı.

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