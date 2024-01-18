Anasayfa Video Galeriler Gündem Tribün liderinden Hataysporlulara şok sözler: ''Allah size depremi bilerek verdi!'' Tribün liderinden Hataysporlulara şok sözler: ''Allah size depremi bilerek verdi!'' 18 Ocak 2024 Perşembe Saat: 11:10 Güncelleme: 18 Ocak 2024 Perşembe 11:10 Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor-Sakaryaspor maçında Mersin tribün lideri olduğu öğrenilen M.T.'nin Hataysporlulara, 'Allah size depremi bilerek verdi' diye bağırıp küfür ettiği anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a8dd12d6fdc596bf001443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! Erdoğan: THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar Sevgilisinin yanında telefonuna gelen mesaj sonrası araçtan atladı İnşatta ölümüne kavga! Sopalarla birbirlerine girdiler Yabancı uyruklu PKK/KCK firarisi yakalandı Kayseri'de korkutan deprem 90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli 60 metre daha uzatılacak 11 ilde DEAŞ operasyonu çok sayıda gözaltı var Meclis'te ''bez parçası'' krizi! AK Partili ve CHP'li isim birbirine girdi