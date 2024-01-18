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  4. Tribün liderinden Hataysporlulara şok sözler: ''Allah size depremi bilerek verdi!''

Tribün liderinden Hataysporlulara şok sözler: ''Allah size depremi bilerek verdi!''

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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor-Sakaryaspor maçında Mersin tribün lideri olduğu öğrenilen M.T.'nin Hataysporlulara, 'Allah size depremi bilerek verdi' diye bağırıp küfür ettiği anlar kameralara yansıdı.

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