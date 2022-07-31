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  4. Tribünde AK Partili isme büyük protesto:

Tribünde AK Partili isme büyük protesto:

Giresunspor taraftarları, takımlarının hazırlık maçında AK Partili Nurettin Canikli'yi protesto etti

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