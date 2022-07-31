Anasayfa Video Galeriler Gündem Tribünde AK Partili isme büyük protesto: Tribünde AK Partili isme büyük protesto: 31 Temmuz 2022 Pazar Saat: 23:40 Giresunspor taraftarları, takımlarının hazırlık maçında AK Partili Nurettin Canikli'yi protesto etti Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e6e8c474e57c3f2c228ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni Türkü konserinde ışıklar İlhan İrem için söndü Ece Seçkin konserde neye uğradığını şaşırınca çılgına döndü! Tekirdağ Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu Cem Uzan : Türk futbolundan elinizi çekin Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne çirkin saldırı: Peş peşe açıklamalar... Ali Koç'tan Putin tezahüratı için olay açıklama Yerli otomobil TOGG'da beklenen haber geldi Ne Ege ne Akdeniz sahili... Bu görüntüler Konya'da çekildi Abdurrahman Dilipak İstanbul depremi için tarih verdi