Anasayfa Video Galeriler Gündem Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi! Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi! 23 Nisan 2021 Cuma Saat: 16:41 ABD’nin Utah eyaletindeki bir lisede yapılan atletizm yarışmasına tribünden atlayan köpek damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6082ce714e27f406a87b9143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi! Yatak odasında yakaladığı gelini ve komşusunu öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı Zonguldak Valisi, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanları uyardı Salgının merkezi Hindistan'da ölüler sokaklarda yakılıyor 23 Nisan'da sahilleri turistler doldurdu! NASA, SpaceX ile uzaya 4 astronot gönderdi İstanbul'un gökdelenleri Türk bayraklarıyla donatıldı Sokak röportajında hem ağladı hem de ağlattı! ATV'li genç kızın yüreklere ağızlara getiren kazası kamerada!