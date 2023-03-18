Anasayfa Video Galeriler Gündem Tribünlerin ardından konserde de ''hükümet istifa'' sloganları Tribünlerin ardından konserde de ''hükümet istifa'' sloganları 18 Mart 2023 Cumartesi Saat: 08:55 Gazapizm'in, dün gece İstanbul'daki Volkswagen Arena'da verdiği konserde "hükümet istifa" sloganları atıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64155247e9018b52630f4c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da Kahramanmaraş Dayanışma Günleri başladı ABD basketbol maçlarında destan yazan liseli Türk genç Derin Saran'ı konuşuyor! Depremde hasar gören tek katlı yapı çöktü: 1 ölü Depremden kaçış anı kamerada! Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den deprem bölgesi için kritik uyarı Depremler sonrası vatandaşın konut tercihi değişti Fransa'da sokaklar yangın yerine döndü: 310 gözaltı AK Parti'nin ikinci'' bir Recep Tayyip Erdoğan'ı daha oldu Kahramanmaraş ve Bolu için uyarmıştı, şimdi bir ili daha uyardı