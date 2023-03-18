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  4. Tribünlerin ardından konserde de ''hükümet istifa'' sloganları

Tribünlerin ardından konserde de ''hükümet istifa'' sloganları

Gazapizm'in, dün gece İstanbul'daki Volkswagen Arena'da verdiği konserde "hükümet istifa" sloganları atıldı.

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