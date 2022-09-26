Anasayfa Video Galeriler Gündem TRT Belgesel yeni yayın dönemine yepyeni yapımlar ile başlıyor TRT Belgesel yeni yayın dönemine yepyeni yapımlar ile başlıyor 26 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 15:05 Türkiye’nin en çok izlenen belgesel kanalı olan TRT Belgesel, 27 Eylül Salı günü yepyeni yerli ve yabancı belgesel filmler ile yeni yayın dönemine merhaba diyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63319581a2b2572c2504eb63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serdar Ortaç’tan aldatılma itirafı Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır da canlı yayında saçlarını kesti Açıklama geldi, fiyatı duyan çiftçi soluğu orada aldı! İzmir'de kumarbazlara ceza yağdı Yangın çıkan mağazanın ürünleri düşük fiyattan kapış kapış gitti Dolandırıcılar yurt dışına açıldı! İstanbul'dan Almanya'ya uzanan vurgun 5 yıldızlı oteldeki çekiçli cinayet kamerada! Bakan Nebati enflasyonun düşüşü için yeni tarihi verdi Zincirleme kazada şaşkına çeviren görüntü