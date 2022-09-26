TRT Belgesel yeni yayın dönemine yepyeni yapımlar ile başlıyor

Türkiye’nin en çok izlenen belgesel kanalı olan TRT Belgesel, 27 Eylül Salı günü yepyeni yerli ve yabancı belgesel filmler ile yeni yayın dönemine merhaba diyor.

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