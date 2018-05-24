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  3. 24 Mayıs 2018 12:26

TRT canlı yayında Muharrem İnce'ye yakalandı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erzurum mitinginde TRT'yi eleştirirken, TRT de canlı yayına bağlandı.

Bilgin Pro
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