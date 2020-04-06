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  3. 06 Nisan 2020 10:05

TRT canlı yayında olay açıklama: 'Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin'

TRT ekranlarında yayınlanan “Soru Cevap” programında açıklamalarda bulunan Dr. Meltem Özen, Türkiye'de korona virüs vaka sayısının 600 ila 900 bin arasında olduğunu belirtti.

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