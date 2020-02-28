  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Şubat 2020 16:10

TRT ekranlarında şehitler için tepki çeken sözler

TRT'ye katılan yazar Hayata İnanç'ın, 33 şehidimizle ilgili "Kaybımız varmış gibi konuşuyorlar. Bunlar güzel sözler değil. Ne kaybı yahu? Kayıp falan yok. Yer değiştirdiler. Nasıl olsa herkes gidecek" sözleri büyük tepki topladı.

Video Galeri
Bu görüntüler çok konuşulacak: Mültecileri sınıra taşıma seferberliği!
Bu görüntüler çok konuşulacak: Mültecileri sınıra taşıma seferberliği!
Video Galeri
Bakan Akar: Rusya'ya uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etti
Bakan Akar: Rusya'ya uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etti
Video Galeri
Türkiye'den ayrılmak isteyen göçmene mikrofon uzatıldı !
Türkiye'den ayrılmak isteyen göçmene mikrofon uzatıldı !
Video Galeri
İstanbul'dan Edirne'ye mülteci akını
İstanbul'dan Edirne'ye mülteci akını
Video Galeri
İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oluyor
İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oluyor
Video Galeri
TSK Suriye'ye bomba yağdırdı ! İşte o görüntüler...
TSK Suriye'ye bomba yağdırdı ! İşte o görüntüler...
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM