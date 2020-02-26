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  3. 26 Şubat 2020 14:30

TRT muhabiri canlı yayında rüzgarın azizliğine uğradı

TRT muahbiri Mustafa Birdir, Ağrı Gürbulak Sınır kapısında yaptığı canlı yayın sırasında bir canlı yayın kazası yaşadı. O anlar ekranlara da yansıdı.

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