Anasayfa Video Galeriler Gündem TRT olimpiyat yayınını kesti! TRT olimpiyat yayınını kesti! 27 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 10:31 TRT, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde yayını kesti. Vatandaş sosyal medyadan TRT yönetimine isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a4a25e7af462fcc4059963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eli silahlı psikopat dehşeti: Kurşun yağdırdı Dünyanın en zehirlisi... Bir ilimizde daha görüldü Asansör faciasında şoke eden görüntü: Genç kızı tutacağına termosu tutmuş Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar Hainler inlerinde vuruldu: Operasyon kamerada İstanbul'da zincirleme kaza: Otomobil, metrobüse çarptı Depremzede kadınlar devlet desteğiyle artık hem kazanıyor, hem de kazandırıyor Ege'ye ya da Akdeniz sanmayın; burası Türkiye'nin gerçek gizli cenneti İstanbul'da 6 katlı apartman böyle yıkıldı