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TRT olimpiyat yayınını kesti!

TRT, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde yayını kesti. Vatandaş sosyal medyadan TRT yönetimine isyan etti.

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