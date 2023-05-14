Anasayfa Video Galeriler Gündem TRT, siyasilerin propaganda konuşmalarının kamera arkasını yayımladı TRT, siyasilerin propaganda konuşmalarının kamera arkasını yayımladı 14 Mayıs 2023 Pazar Saat: 09:15 TRT'deki propaganda konuşmalarının kamera arkası görüntüleri de yayınlandı. Siyasilerin renkli anları izleyenlere tebessüm ettirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64607c877cc7e115e97771f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Seçim sabahı ekipleri harekete geçiren patlama Tarihi gün sandık yemini ile başladı Ünlü profesör korkuttu: ''7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'' Ben Affleck ve Jennifer Lopez birbirine girdi; o anlar kamerada Celal Şengör kime oy vereceğini açıkladı Buket Aydın: Saadet Partililer Erdoğan'a oy verir Kılıçdaroğlu'ndan sandık görevlilerine uyarı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle birlikte Anıtkabir'e çıktı Yerli otomobil Togg asfaltı ağlattı: 0'dan 100'e 7 saniyede çıktı