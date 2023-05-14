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TRT, siyasilerin propaganda konuşmalarının kamera arkasını yayımladı

TRT'deki propaganda konuşmalarının kamera arkası görüntüleri de yayınlandı. Siyasilerin renkli anları izleyenlere tebessüm ettirdi.

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