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  4. TRT spikeri zafer sarhoşu: Resmen kendinden geçti

TRT spikeri zafer sarhoşu: Resmen kendinden geçti

TRT spikeri Özkan Öztürk kaleci, Türkiye-Avusturya maçında Mert Günok’un topu kurtarmasının ardından kendinden geçti.

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