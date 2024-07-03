Anasayfa Video Galeriler Gündem TRT spikeri zafer sarhoşu: Resmen kendinden geçti TRT spikeri zafer sarhoşu: Resmen kendinden geçti 03 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 13:41 TRT spikeri Özkan Öztürk kaleci, Türkiye-Avusturya maçında Mert Günok’un topu kurtarmasının ardından kendinden geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66852ae347baab19fc08dbb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gelin, kayınvalidesini terlikle dövüp, otomobille çarptı İstanbul'da bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti daha PKK'dan alçak saldırı: Köyü ateşe verdiler İş var ama... Bu sektörler tam 10 bin ara eleman arıyor 45 ilde dev operasyon; yüzlerce gözaltı var Türkiye'nin cennet gölü kayboluyor: Sular gitti, çamur ve koku geldi Merih Demiral: Türk olduğum için çok gurur duyuyorum 66 yaşında 6 üniversiteyi bitirdi İstanbul'da ''otopark'' meydan savaşı kamerada