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  3. 30 Mart 2018 13:26

TRT spikerinden Hakan Peker göndermesi

TRT Müzik kanalında Engelsiz Sahne isimli programda rejiye kızıp yayını terk eden Hakan Peker'e göndermede bulunan TRT spikeri "Reji beni çek beni" dedi.

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