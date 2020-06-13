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  3. 13 Haziran 2020 11:55

TRT spikerinin Hulusi Akar gafı sosyal medyayı salladı

TRT haber bültenlerindeki gaflarına bir yenisini ekledi. Ana Haber'i sunan spiker Hulusi Akar'la ilgili haberi sunarken, Akar'ın Milli Savunma Bakanı olduğunu unutunca...

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