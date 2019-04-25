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  3. 25 Nisan 2019 08:20

TRT World merkezine saldırı

Terör örgütü PKK yandaşı bir grup TRT World'ün Londra merkezine saldırdı. Saldırganlar binanın lobisine girerek bir saat süreyle işgal etti. Grup daha sonra İngiliz polisi tarafından binadan çıkarıldı.

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