Anasayfa Video Galeriler Gündem TRT'deki yayında ''soru'' kavgası! Sunucu ile spor yorumcusu böyle tartıştı! TRT'deki yayında ''soru'' kavgası! Sunucu ile spor yorumcusu böyle tartıştı! 26 Temmuz 2022 Salı Saat: 08:00 TRT 1’de yayınlanan Spor Manşet programında bir izleyicinin futbolcu Arda Güler’in, Jorge Jesus’un doğum gününde elini öpmesi ile ilgili sorusu üzerine gerginlik çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62df74e3a0d874650d345283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalanladı Erdoğan’dan gazeteciye: ''Fiyat sorma, fiyat sorma!'' Bursa'da otobüste iğren. taciz: Kadınların ayaklarını çeken sapığa meydan dayağı Hilafet çağrısında bulunan imamdan bir video daha: Kızın, karın öyle sokağa çıkarken... Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e: Utanmıyor musunuz bu halinizden Çöp evde kilitli bulunan çocuğun sağlık durumu iyi Adalar vapurunda kadın turistler birbirine girdi Akılalmaz olay! Hırsız sandığı motosikletliye aracıyla böyle çarptı İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı