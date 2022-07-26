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  4. TRT'deki yayında ''soru'' kavgası! Sunucu ile spor yorumcusu böyle tartıştı!

TRT'deki yayında ''soru'' kavgası! Sunucu ile spor yorumcusu böyle tartıştı!

TRT 1’de yayınlanan Spor Manşet programında bir izleyicinin futbolcu Arda Güler’in, Jorge Jesus’un doğum gününde elini öpmesi ile ilgili sorusu üzerine gerginlik çıktı.

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