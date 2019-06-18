Trump: “11 Eylül saldırılarını kimin yaptığını biliyorum”
18 Haziran 2019 16:55
Trump: “11 Eylül saldırılarını kimin yaptığını biliyorum”
ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında 11 Eylül saldırılarının Irak tarafından yapılmadığını söyleyerek, “Başka aktörler vardı ve sanırım bunların kim olduğunu biliyorum” dedi. ABD Başkanı Donald Trump, ABC News televizyonunda sunucu George Stephanopoulos’in konuğu oldu. Trump, El Kaide’nin üstlendiği 11 Eylül saldırıları için Irak’ı işgal etmenin saçma olduğunu...