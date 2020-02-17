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  3. 17 Şubat 2020 08:20

Trump Daytona 500 yarışlarında limuzinle pistte tur attı

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı olan Daytona 500'ün açılış töreninde başkanlık konvoyu ile pistte tur attı.

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