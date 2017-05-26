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  3. 26 Mayıs 2017 10:15

Trump, Karadağ Başbakanı Markoviç'i böyle itti!

Trump, NATO liderler toplantısında Karadağ Başbakanı Dusko Markoviç'i itip öne geçerken böyle görüntülendi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM sarı-lacivert
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM sarı-lacivert
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Testereli at ve eşek kasaplarına şok baskın
Testereli at ve eşek kasaplarına şok baskın
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Ayrılmak isteyen kız arkadaşının aracına bakın ne yaptı!
Ayrılmak isteyen kız arkadaşının aracına bakın ne yaptı!
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Edirne'de pompalı tüfekle katliam!.. Bir aile yok oldu!
Edirne'de pompalı tüfekle katliam!.. Bir aile yok oldu!
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Başkentte taşan derenin suları hayatı felç etti
Başkentte taşan derenin suları hayatı felç etti
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İstanbulda Helikopter Destekli Dev Narkotik Operasyonu
İstanbulda Helikopter Destekli Dev Narkotik Operasyonu