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MARMARAEREĞLİSİ'Nİ HORTUM VURDU!
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  3. 08 Ekim 2020 13:40

Trump: Koronavirüse yakalanmam Tanrı’nın bir lütfu

Koronavirüs (Covid-19) tedavisi Beyaz Saray’da devam eden ABD Başkanı Donald Trump, ''Koronavirüse yakalanmam Tanrı’nın bir lütfu'' açıklamasını yaptı.

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