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  3. 15 Ekim 2019 09:50

Trump, Öcalan'ın manevi oğluyla görüştü

ABD Başkanı Trump'ın, terörist başı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu terör örgütü YPG'nin üst düzey yöneticilerinden Ferhat Abdi Şahin ile görüştüğü açıklandı.

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