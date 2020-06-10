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  3. 10 Haziran 2020 23:00

Trump, polisin hastanelik ettiği adam için ''kurgu'' dedi

ABD'de polis şiddetine karşı protestolar devam ederken, Trump'tan polislerin iterek hastanelik ettiği adam için söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü.

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Komedi filmi gibi olay! Zabıta ekiplerini görünce...
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Bakan Dönmez müjdeyi verdi! Bor katkılı yeni ürün geliyor
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