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  3. 14 Kasım 2019 08:05

Trump, Türkiye'nin Suriyelilere harcadığı parayı duyunca ne diyeceğini şaşırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüştükten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Türkiye'nin mülteciler için 40 milyar harcadığını duyunca şaşırdı.

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