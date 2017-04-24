CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ - ADANASPOR / GOLLER YAĞMUR GİBİ
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  3. 24 Nisan 2017 21:20

Trump uzayda en uzun süre kalan astronotu kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, uzayda en uzun süre kalarak rekor kıran Dr. Peggy Whitson'ı arayarak tebrik etti.

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Aydınlatma direğine çarpınca otomobilden inip kaçtı
Aydınlatma direğine çarpınca otomobilden inip kaçtı
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Cizrede trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Cizrede trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
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Bir hafta önce kaybolan gencin cesedi aranıyor
Bir hafta önce kaybolan gencin cesedi aranıyor
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DİSK Başkanı Beko: 1 Mayıs kararını Çarşamba günü açıklayacağız
DİSK Başkanı Beko: 1 Mayıs kararını Çarşamba günü açıklayacağız
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Tekirdağ şehidini son yolculuğuna uğurladı
Tekirdağ şehidini son yolculuğuna uğurladı