Anasayfa Video Galeriler Gündem Trump'a suikastte şok detaylar: Görgü tanıkları polisi uyarmış Trump'a suikastte şok detaylar: Görgü tanıkları polisi uyarmış 14 Temmuz 2024 Pazar Saat: 11:36 ABD Başkan adayı Donald Trump'ın silahlı saldırıda yaralanması sonrası görgü tanıklarının ifadeleri şoke etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66938e21d4e102cfb5014ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: Tunceli... Sıcaktan bunalan bozayı çözümü böyle buldu Aydın'daki büyük yangında üçüncü gün TEM'de tanker devrildi; yol kapandı Türkiye'nin Maldivleri'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı 50 yıllık hazineyi dükkanında sergiliyor 2 bin 700 yıllık Parion Antik Kenti'nde bir keşif daha İzmir'de iki kişinin elektrik akımından hayatını kaybettiği anlar kamerada Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada 5 katlı binada dehşet anları: Buzdolabı bomba gibi patladı