Anasayfa Video Galeriler Gündem Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı 21 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 09:21 Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki bir hamburgercide çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6715f2d027d26da200092973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rize'de heyelan: 2 ev toprak altında kaldı Savaşan Şahinlerimizin dostu, düşmanı kıskandıran anlar kamerada Annesini öldürüp aynı silahla intihar etti ''Denizden babam çıksa yerim'' diyenler gözünü acil serviste açtı İstanbul'da hayvan barınağı nöbeti tutanlara tehdit kamerada Isparta'da 3 kadının ''hem de bu devirde'' dedirtti... Her şey güvenlik kamerasında İsrail Beyruta 12 hava saldırı gerçekleştirdi Şüpheliyi kovalayan polis aracı takla attı: Yaralılar var Türkiye'nin en büyük beşinci gölüydü... Göz göre göre yok oluyor