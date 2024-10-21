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  4. Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı

Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı

Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki bir hamburgercide çalıştı.

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