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  3. 19 Mayıs 2017 23:15

Trumpın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistana

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.

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Şişlide 19 Mayıs coşkusu
Şişlide 19 Mayıs coşkusu
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Otomobil 25 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Otomobil 25 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
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Kitabı yırtıldı diye Türkiyeyi ağlatan kız Gaziantepli çıktı
Kitabı yırtıldı diye Türkiyeyi ağlatan kız Gaziantepli çıktı
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Sivasta şiddetli yağış
Sivasta şiddetli yağış
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Mardin kızıla büründü
Mardin kızıla büründü
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İsrailin askeri kapısına, Filistin bayrağını astılar
İsrailin askeri kapısına, Filistin bayrağını astılar