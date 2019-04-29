Trump’ın mezar taşını yaptı: Rusya’da ismini duymayan kalmadı
29 Nisan 2019 15:25
Trump’ın mezar taşını yaptı: Rusya’da ismini duymayan kalmadı
Rusya’nın Soçi kentinde bir mezar ustası ABD Başkanı Donald Trump’ın mezar taşını yaptı. Rusya’nın Soçi kentinde uzun yıllardır mezar ustası öğrenilen bir kişi reklam için Donald Trump’ı kullanınca hedefine ulaşmış oldu. Mezar ustası imalathanesinin önüne Donald Trump’ın resminin olduğu bir mezar taşı koydu. Mezar taşını görenler ustanın atölyesine akın etti. Herkesin cep telefon...