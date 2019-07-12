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  3. 12 Temmuz 2019 16:35

Trump’tan denizaltıya yapılan kokain operasyonu paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Sahil Güvenliği’nin kokain taşıyan denizaltıya gerçekleştirdiği operasyonun videosunu yayınladı. ABD Sahil Güvenliği, 18 Haziran’da Doğu Pasifik Okyanusu açıklarında yüklü miktarda kokain taşıdığı belirtilen bir yarı-denizaltıya düzenlenen operasyonu yayınladı. Sahil Güvenlik ekipleri 3 tekneyle sıkıştırdığı denizaltının seyir halindeyken üzerine çıktı. Sahil...

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