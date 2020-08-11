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  3. 11 Ağustos 2020 13:10

Trump'tan ''İkinci Dünya Savaşı'' gafı

ABD Başkanı Donald Trump 1917’de ortaya çıkan ve 50 milyon kişinin ölümüne yol açan İspanyol Gribi’nin, İkinci Dünya Savaşı’nı sona erdirdiği açıklaması sosyal medyada viral oldu.

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