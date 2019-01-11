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  3. 11 Ocak 2019 15:45

Trump’tan Meksika duvarı için olağanüstü hal tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Meksika arasındaki duvarın ordu tarafından yapılması için ulusal olağanüstü durum ilanının hakkı olduğunu söylerken, uzmanlar ise bunun kongrenin gücünün baypas edilmesi olacağını ve Demokratlar’ın bu kararı mahkemeye taşıyabileceğini söyledi. 21 gündür kapalı olan ABD hükümetinin bu hafta sonu da kapalı kalması durumunda bunun Amerikan tarihinde en uzun...

Bilgin Pro
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