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  3. 14 Aralık 2018 11:01

TSK, 20'den fazla savaş uçağıyla Sincar'ı vurdu

Sincar'a düzenlenen hava harekatına 20'den fazla savaş uçağı katıldı. İHA ve tanker uçağın destek verdiği operasyonda 30'dan fazla hedef vuruldu.

Bilgin Pro
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