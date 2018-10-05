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  3. 05 Ekim 2018 15:20

TSK: 68 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele harekatı kapsamında bir haftada 2’si sözde lider kadroda olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildi" denildi. (İHA)

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