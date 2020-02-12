  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Şubat 2020 22:10

TSK Halep'te rejimi vurdu !

Türk Silahlı Kuvvetleri, Halep'in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar ile vurdu.

Video Galeri
Ankara'daki kritik zirveden ilk mesaj: ''Kabul edilemez''
Ankara'daki kritik zirveden ilk mesaj: ''Kabul edilemez''
Video Galeri
Öğrencilerden ''Bedri Gencer'' tepkisi !
Öğrencilerden ''Bedri Gencer'' tepkisi !
Video Galeri
Ceren Özdemir davasında gerekçeli karar açıklandı
Ceren Özdemir davasında gerekçeli karar açıklandı
Video Galeri
Suriye alev alev ! ABD savaş uçakları, Esad rejimini vurdu
Suriye alev alev ! ABD savaş uçakları, Esad rejimini vurdu
Video Galeri
Antalya'da ''Patara Yılı''' sevinci
Antalya'da ''Patara Yılı''' sevinci
Video Galeri
Ölü bulunan çocuğun babası: Eşim, oğlumu gömmeyi planladı
Ölü bulunan çocuğun babası: Eşim, oğlumu gömmeyi planladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM