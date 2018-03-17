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  3. 17 Mart 2018 11:40

TSK iftirayı böyle yalanladı: İşte o hastane

TSK, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesine ait 17 Mart saat 09.43 tarihli görüntüleri paylaştı. (İHA)

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