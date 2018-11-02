TSK ortak devriye faaliyetine ilişkin görüntüleri paylaştı
02 Kasım 2018 11:00
TSK ortak devriye faaliyetine ilişkin görüntüleri paylaştı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç’te ABD askeri unsurları ile dün başlatılan ortak devriye faaliyetine ilişkin görüntüler paylaştı. Münbiç’te TSK ile ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından dün başlatılan ilk ortak devriye faaliyetine yönelik TSK tarafından görüntü paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı, ortak devriye faaliyetlerinin başladığını dün yaptığı açıklamada şöyle duyurmuştu:...