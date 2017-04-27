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  3. 27 Nisan 2017 23:50

TSK, Rus mürettebatın kurtarılma görüntülerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İstanbul Boğazı yakınlarında batan Rus gemisinin mürettebatının kurtarılma görüntülerini paylaştı.

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