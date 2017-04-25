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  3. 25 Nisan 2017 11:50

TSK: Şırnakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde devam eden operasyonlar kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele gerildiğini açıkladı.

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