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  3. 03 Temmuz 2017 23:15

TSK, Suriyedeki PYD mevzilerini vurdu

Kilis’te sınır birliklerinde konuşlu bulunan Fırtına obüs topları ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile PYD mevzileri vuruldu.

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Edremitte şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi
Edremitte şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi
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İstanbulda "Yeditepe Huzur uygulaması
İstanbulda "Yeditepe Huzur uygulaması
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Bostonda taksi yayalara çarptı: 10 yaralı
Bostonda taksi yayalara çarptı: 10 yaralı
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İsrail tarihi mezarlık Yusufiyayı dikenli tellerle çevirdi
İsrail tarihi mezarlık Yusufiyayı dikenli tellerle çevirdi
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Saldırıya uğrayan Türk gemisi Marmaris Limanında
Saldırıya uğrayan Türk gemisi Marmaris Limanında
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Şanlıurfada sıcaklık rekoru
Şanlıurfada sıcaklık rekoru