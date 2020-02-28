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  3. 28 Şubat 2020 11:25

TSK Suriye'ye bomba yağdırdı ! İşte o görüntüler...

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından TSK, rejim hedeflerine sabaha kadar bomba yağdırdı. Operasyona ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

Video Galeri
Türkiye'den ayrılmak isteyen göçmene mikrofon uzatıldı !
Türkiye'den ayrılmak isteyen göçmene mikrofon uzatıldı !
Video Galeri
İstanbul'dan Edirne'ye mülteci akını
İstanbul'dan Edirne'ye mülteci akını
Video Galeri
İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oluyor
İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oluyor
Video Galeri
TSK Suriye'ye bomba yağdırdı ! İşte o görüntüler...
TSK Suriye'ye bomba yağdırdı ! İşte o görüntüler...
Video Galeri
Göçmenler Edirne'ye yığılmaya devam ediyor ! Böyle görüntülendi
Göçmenler Edirne'ye yığılmaya devam ediyor ! Böyle görüntülendi
Video Galeri
Mülteciler Yunanistan sınırına akın etti
Mülteciler Yunanistan sınırına akın etti
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