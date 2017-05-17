CANLI MAÇ FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR / KADIKÖY'DE MÜTHİŞ MÜCADELE
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  3. 17 Mayıs 2017 21:45

TSK terör örgütüne göz açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 29 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

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