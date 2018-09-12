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  3. 12 Eylül 2018 17:05

TSK teröristlere ait mağaranın imha görüntüsünü paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Metina bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaranın imha görüntüsünü paylaştı. (İHA)

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