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  3. 15 Eylül 2018 15:55

TSK, TURAZ Şahini-2018 Tatbikatı görüntülerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarınca 3-14 Eylül tarihleri arasında icra edilen TURAZ Şahini-2018 Tatbikatı’nın görüntülerini paylaştı.(İHA)

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