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  3. 20 Aralık 2019 09:35

TSK'da FETÖ operasyonu: 88 gözaltı kararı

FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında ilçe jandarma komutanları da bulunuyor.

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